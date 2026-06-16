Protège efficacement contre la corrosion tout en assurant une finition polie miroir des surfaces des véhicules : la cire chaude RM 820 Classic VehiclePro de Kärcher destinée à l'utilisation avec les nettoyeurs haute pression aux pistes de lavage en libre-service ainsi que dans les installations de lavage de véhicules. Qu'il s'agisse de voitures, de véhicules utilitaires ou de deux-roues, d'eau dure ou douce, la cire pour voiture forme une couche de conservation hydrofuge résistante aux intempéries qui offre jusqu'à un mois de protection fiable des peintures. Par ailleurs, la cire s'illustre par ses propriétés écologiques étant donné que les agents tensioactifs qu'elle contient sont biodégradables selon CEE 648/2004 ; de plus, elle est conforme aux normes VDE et avec 120 voitures traitées par litre, son utilisation s'avère très économique et rentable.