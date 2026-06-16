Beschermt effectief tegen corrosie en zorgt tegelijkertijd voor spiegelgladde voertuigoppervlakken: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic van Kärcher voor gebruik met hogedrukreinigers bij self-service wasstations en in autowassystemen. Of het nu gaat om auto's, bedrijfsvoertuigen of fietsen, in hard of zacht water – de onderhoudswas creëert een weerbestendige conserveringslaag die de lak veilig beschermt tot wel een maand. Bovendien heeft de was indrukwekkende milieuvriendelijke eigenschappen, omdat de oppervlakteactieve stoffen die het bevat biologisch afbreekbaar zijn volgens EEC 648/2004, het voldoet aan de VDA-norm en, met maximaal 120 behandelde auto's per liter, zeer economisch in gebruik is.