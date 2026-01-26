CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, poeder, Classic, 10kg

Dieptereinigingspoeder voor sproei-extractie. Verwijdert zelfs zwaar olie-, vet- en mineraalgebaseerd vuil van textiele vloerbedekkingen en laat een aangename, frisse geur achter.

De CarpetPro Cleaner RM 760 Classic biedt professionals in de gebouwreinigingssector een beproefd diepreinigingspoeder voor tweestaps sproei-extractie. Het kan worden gebruikt met onze Puzzi sproei-extractiemachines en onze tapijtreinigingsmachines om indrukwekkende reinigingsresultaten te leveren. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic verwijdert betrouwbaar alle olie-, vet- en mineraalgebaseerde vervuiling van tapijten en andere textiele vloerbedekkingen. De poedervorm maakt het eenvoudig en veilig te hanteren, nauwkeurig te doseren en voorkomt ook snelle hervervuiling.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (kg) 10
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 8,2
Gewicht (kg) 10
Gewicht (incl. doos) (kg) 10,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 292 x 292 x 257
Toepassingen
  • Voorbereiding van de wagen
  • Textieloppervlakken