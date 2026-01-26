CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, poeder, Classic, 10kg
Dieptereinigingspoeder voor sproei-extractie. Verwijdert zelfs zwaar olie-, vet- en mineraalgebaseerd vuil van textiele vloerbedekkingen en laat een aangename, frisse geur achter.
De CarpetPro Cleaner RM 760 Classic biedt professionals in de gebouwreinigingssector een beproefd diepreinigingspoeder voor tweestaps sproei-extractie. Het kan worden gebruikt met onze Puzzi sproei-extractiemachines en onze tapijtreinigingsmachines om indrukwekkende reinigingsresultaten te leveren. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic verwijdert betrouwbaar alle olie-, vet- en mineraalgebaseerde vervuiling van tapijten en andere textiele vloerbedekkingen. De poedervorm maakt het eenvoudig en veilig te hanteren, nauwkeurig te doseren en voorkomt ook snelle hervervuiling.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (kg)
|10
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|8,2
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|292 x 292 x 257
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Textieloppervlakken