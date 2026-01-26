De CarpetPro Cleaner RM 760 Classic biedt professionals in de gebouwreinigingssector een beproefd diepreinigingspoeder voor tweestaps sproei-extractie. Het kan worden gebruikt met onze Puzzi sproei-extractiemachines en onze tapijtreinigingsmachines om indrukwekkende reinigingsresultaten te leveren. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic verwijdert betrouwbaar alle olie-, vet- en mineraalgebaseerde vervuiling van tapijten en andere textiele vloerbedekkingen. De poedervorm maakt het eenvoudig en veilig te hanteren, nauwkeurig te doseren en voorkomt ook snelle hervervuiling.