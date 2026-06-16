PowerControl lans 034
Traploos instelbare drukaanpassing direct in de grijpruimte van de gebruiker, in het bijzonder voor machines zonder Servo Control functie. De reinigingskracht kan in een oogwenk worden aangepast aan de respectievelijke reinigingstaak. De lagedrukmodus voor het aanbrengen van het reinigingsmiddel en de aanpassing van het straalniveau ronden het product af.
Met onze PowerControl spuitlans 034 kan u op elk moment de reinigingsprestaties van uw hogedrukreiniger traploos aanpassen aan de respectievelijke taak. Of u nu meer of net minder druk nodig hebt: de gepatenteerde Kärcher powersproeier-contour verhoogt de reinigingsprestaties met ongeveer 40 %. De bediening van de drukregeling ligt binnen handbereik en is zeer eenvoudig te bedienen tijdens de werkzaamheden. Voor een doelgerichte aanbreng van reinigingsmiddelen is een lagedrukmodus geïntegreerd, terwijl de aanpassing van het spuitniveau de juiste werkhoek garandeert.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
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