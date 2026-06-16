WR 20
Voor de krachtige onkruidverwijdering: De WR 20 onkruidlans voor gebruik met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeibar en een sproeier-adapter.
Snel, grondig en comfortabel: Onze WR 20 onkruidlans toont zijn ware aard als u hem combineert met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher. Voor een efficiënte onkruidverwijdering levert de hogedrukreiniger een optimale watertemperatuur van 98 °C. De sproeier-adapter garandeert een verbeterde doorstroming van het warm water aan de 20 cm brede spuitlans, waardoor het verwijderen van dat lastig en ongewenst onkruid veel gemakkelijker gaat.
Kenmerken en voordelen
Verbeterde compatibiliteit van de hogedrukreiniger en de onkruidlans voor een efficiënte onkruidverwijdering
- De geïntegreerde sproeiadapter zorgt voor een constante waterstroom over de volledige sproeibar.
- De nieuwste brandertechnologie garandeert de ideale watertemperatuur voor onkruidverwijdering (tot 98° C).
Compact design van de onkruidlans
- Het compacte design laat toe het toestel te gebruiken in krappe ruimtes.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
Toepassingen
- Efficiënte en handige onkruidverwijdering
Onderdelen WR 20
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Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.