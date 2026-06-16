Snel, grondig en comfortabel: Onze WR 20 onkruidlans toont zijn ware aard als u hem combineert met een warmwater hogedrukreiniger van Kärcher. Voor een efficiënte onkruidverwijdering levert de hogedrukreiniger een optimale watertemperatuur van 98 °C. De sproeier-adapter garandeert een verbeterde doorstroming van het warm water aan de 20 cm brede spuitlans, waardoor het verwijderen van dat lastig en ongewenst onkruid veel gemakkelijker gaat.