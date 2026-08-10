Дюза за автомобил, DN 35, 90 мм

Плосък ъглов, удобен, пластмасов, DN 35 накрайник за почистване на автомобили, предназначен за всички сухо/мокро смукачки Kärcher с коляно. Работна ширина: Прибл. 90 мм.

С работна ширина от 90 милиметра удобната дюза за почистване на автомобили е разработена специално за бързо и основно почистване на интериора на автомобила. Плоската и форма под ъгъл улеснява почистването на пространството за краката, стелките, седалките, тапицерията и багажника. Накрайникът за почистване на автомобили, изработен от пластмаса, е подходящ за всички сухо/мокро смукачки на Kärcher с колектори DN 35.

Спецификации

Технически данни

Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Количество (бр.) 1
Широчина (мм) 90
Цвят черен
Тегло (кг) 0,123
Тегло с опаковката (кг) 0,136
Размери (Д × Ш × В) (мм) 240 x 130 x 100

Видео

Сфера на приложение
  • Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.