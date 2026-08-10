Дюза за автомобил, DN 35, 90 мм
Плосък ъглов, удобен, пластмасов, DN 35 накрайник за почистване на автомобили, предназначен за всички сухо/мокро смукачки Kärcher с коляно. Работна ширина: Прибл. 90 мм.
С работна ширина от 90 милиметра удобната дюза за почистване на автомобили е разработена специално за бързо и основно почистване на интериора на автомобила. Плоската и форма под ъгъл улеснява почистването на пространството за краката, стелките, седалките, тапицерията и багажника. Накрайникът за почистване на автомобили, изработен от пластмаса, е подходящ за всички сухо/мокро смукачки на Kärcher с колектори DN 35.
Спецификации
Технически данни
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Количество (бр.)
|1
|Широчина (мм)
|90
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,123
|Тегло с опаковката (кг)
|0,136
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 130 x 100
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Сфера на приложение
- Специално проектирана за цялостно почистване на интериора на автомобила.