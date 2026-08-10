С работна ширина от 90 милиметра удобната дюза за почистване на автомобили е разработена специално за бързо и основно почистване на интериора на автомобила. Плоската и форма под ъгъл улеснява почистването на пространството за краката, стелките, седалките, тапицерията и багажника. Накрайникът за почистване на автомобили, изработен от пластмаса, е подходящ за всички сухо/мокро смукачки на Kärcher с колектори DN 35.