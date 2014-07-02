Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q
Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 - K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.
Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки (клас K 2 - K 7) от 2009 г., при които маркучът се закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. Резервният маркуч издържа на налягане 180 bar и е подходящ за температури до 60 °C.
Характеристики и предимства
Резервен маркуч 9 m
- Бърза смяна на маркучите
Система Quick Connect
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Система бързодействащ куплунг
- За удобно чистене
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (бар)
|180
|Дължина (м)
|9
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,849
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,965
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 245 x 65
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home