Маркуч за високо налягане Quick Connect H 9 Q

Резервен маркуч за високо налягане 9 m за водоструйки от клас K 2 - K 7 от 2009 г., при които маркучът се закрепва с куплунг Quick Connect към пистолета и уреда. 180 bar, 60 °C.

Характеристики и предимства
Резервен маркуч 9 m
  • Бърза смяна на маркучите
Система Quick Connect
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Система бързодействащ куплунг
  • За удобно чистене
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (бар) 180
Дължина (м) 9
Цвят черен
Тегло (кг) 0,849
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,965
Размери (Д х Ш х В) (мм) 245 x 245 x 65
