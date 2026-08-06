Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч - 600 л/ч
DUO Advanced 1 пеногенератор с двулитров резервоар за препарат и директно превключване към почистване под високо налягане. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h.
Оборудван със здрав корпус с издръжливо никелово покритие, иновативният пеногенератор DUO Advanced 1 е подходящ и за почистване под високо налягане с агресивни почистващи препарати. За водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h, пеногенератора позволява на потребителя да превключи директно към струята под високо налягане. Нещо повече, пеногенератора има двулитров, ергономичен и здрав контейнер за препарат с допълнителна ръкохватка на гърлото и голям отвор за пълнене. Освен това ъгълът на пръскане на пеногенератора DUO Advanced 1 може да се регулира гъвкаво и прецизното дозиране на почистващия препарат се извършва на три степени, точно според изискванията. Вграденият затвор е ефективен за предотвратяване на неволни настройки на дозирането на препарата.
Характеристики и предимства
Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Основно тяло с трайно никелово покритие.
Гъвкава настройка за ъгъла на пръскане.
Спецификации
Технически данни
|Дебит (л/ч)
|400 - 600
|Размер на дюзата (мм)
|38
|Максимално налягане (бар)
|300
|Дозиране (%)
|1 - 2 - 4
|Обем на резервоара (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|1,467
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Сфера на приложение
- Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
- Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)