Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч - 600 л/ч

DUO Advanced 1 пеногенератор с двулитров резервоар за препарат и директно превключване към почистване под високо налягане. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h.

Оборудван със здрав корпус с издръжливо никелово покритие, иновативният пеногенератор DUO Advanced 1 е подходящ и за почистване под високо налягане с агресивни почистващи препарати. За водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h, пеногенератора позволява на потребителя да превключи директно към струята под високо налягане. Нещо повече, пеногенератора има двулитров, ергономичен и здрав контейнер за препарат с допълнителна ръкохватка на гърлото и голям отвор за пълнене. Освен това ъгълът на пръскане на пеногенератора DUO Advanced 1 може да се регулира гъвкаво и прецизното дозиране на почистващия препарат се извършва на три степени, точно според изискванията. Вграденият затвор е ефективен за предотвратяване на неволни настройки на дозирането на препарата.

Характеристики и предимства
Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч - 600 л/ч: Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Възможност за директно превключване между почистващи химикали и почистване под високо налягане.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч - 600 л/ч: Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Ергономичен двулитров контейнер за почистващ препарат.
Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч - 600 л/ч: Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Дозиране на почистващ препарат с вградeна клапа.
Основно тяло с трайно никелово покритие.
Гъвкава настройка за ъгъла на пръскане.
Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 400 - 600
Размер на дюзата (мм) 38
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 2
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1,467

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на превозни средства и машини в автомобилния, промишления и селскостопанския сектор
  • Строителни обекти (почистване на строителна техника, скелета, кофражи и друго оборудване)
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