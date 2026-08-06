Оборудван със здрав корпус с издръжливо никелово покритие, иновативният пеногенератор DUO Advanced 1 е подходящ и за почистване под високо налягане с агресивни почистващи препарати. За водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h, пеногенератора позволява на потребителя да превключи директно към струята под високо налягане. Нещо повече, пеногенератора има двулитров, ергономичен и здрав контейнер за препарат с допълнителна ръкохватка на гърлото и голям отвор за пълнене. Освен това ъгълът на пръскане на пеногенератора DUO Advanced 1 може да се регулира гъвкаво и прецизното дозиране на почистващия препарат се извършва на три степени, точно според изискванията. Вграденият затвор е ефективен за предотвратяване на неволни настройки на дозирането на препарата.