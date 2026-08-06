Топла вакса VehiclePro RM 820 Classic, 20л
Тази течна термовакса създава устойчив на атмосферни влияния филм, който защитава превозното средство от корозия. Съвместима с VDA.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|4
|Тегло (кг)
|19,84
|Тегло с опаковката (кг)
|21,585
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 250 x 420
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Сфера на приложение
- Леки автомобили
- Товарни автомобили
- Автобуси, товарни автомобили