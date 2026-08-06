Топла вакса VehiclePro RM 820 Classic, 20л

Тази течна термовакса създава устойчив на атмосферни влияния филм, който защитава превозното средство от корозия. Съвместима с VDA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 19,84
Тегло с опаковката (кг) 21,585
Размери (Д × Ш × В) (мм) 230 x 250 x 420
Топла вакса VehiclePro RM 820 Classic, 20л
Топла вакса VehiclePro RM 820 Classic, 20л
Топла вакса VehiclePro RM 820 Classic, 20л
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
  • Автобуси, товарни автомобили
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