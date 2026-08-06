Вакса Superperl RM 824, 20л

Сушене, защита и грижа: 3-в -1. Течната вакса се грижи за бързото отцеждане на водния филм на голяма площ, с което осигурява много добро съхнене, особено при твърда вода. VDA-съвместима.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 4
Тегло (кг) 19,84
Тегло с опаковката (кг) 21,585
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 240 x 440
Вакса Superperl RM 824, 20л
Вакса Superperl RM 824, 20л
Вакса Superperl RM 824, 20л
Вакса Superperl RM 824, 20л
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
Аксесоари