Вакса Superperl RM 824, 20л
Сушене, защита и грижа: 3-в -1. Течната вакса се грижи за бързото отцеждане на водния филм на голяма площ, с което осигурява много добро съхнене, особено при твърда вода. VDA-съвместима.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|4
|Тегло (кг)
|19,84
|Тегло с опаковката (кг)
|21,585
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 240 x 440
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Сфера на приложение
- Леки автомобили
- Товарни автомобили