Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D

Le tuyau de nettoyage de tuyau de 30 m de long est un flexible haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage de tuyau interne (raccord fileté pour buse R 1/8).

Caractéristiques et avantages
Flexible haute pression en caoutchouc et acier tressé
  • Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
  • Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
  • Jusqu'à 250 bar
Connexion : 1/8"
  • Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.
Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 250
Filetage des raccords EASY!Lock
Longueur (m) 30
Poids emballage inclus (kg) 4.9
Appareils compatibles
Pièces de rechange Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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