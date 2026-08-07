Le détergent pour façades PressurePro RM 43, formule gel, est une solution de nettoyage complète pour une protection longue durée des façades contre les intempéries et autres agressions extérieures, la conservation de leur valeur et l'espacement des rénovations coûteuses. En pierre, clinker, crépi, plastique, bois ou verre, toutes les façades sont exposées à la pluie et à l'humidité ainsi qu'à la chaleur et à la sécheresse, au vent, à la grêle, à la neige et à la glace ainsi qu'aux gaz d'échappement ou aux émissions des chauffages et des activités industrielles. Résultat, des dépôts et salissures apparaissent, même la mousse, les algues et les champignons peuvent s'y installer et endommager durablement la surface. Grâce à sa formule gel, le détergent pour façades PressurePro RM 43 adhère parfaitement à tous les types de surfaces et élimine avec une grande efficacité et fiabilité les souillures de rouille, d'huile, de graisse et de pollution. Il est évidemment parfaitement compatible pour cela avec les outils de la solution système Kärcher pour le nettoyage des façades.