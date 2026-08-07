PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43, 20l

Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.

Die Gelkonsistenz des Fassadenreinigers haftet gut an vielerlei Fassadenarten, wie Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden. Die regelmäßige Reinigung  ist essentiell für den Werterhalt Ihrer Fassaden. Dabei werden Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen schnell und mühelos entfernt. Der PressurePro Fassadenreiniger RM 43 funktioniert perfekt mit der Kärcher Systemlösung zur Fassadenreinigung, bestehend aus Teleskopstangen und  Walzenbürste. Weitere Informationen finden Sie hier:  https://www.kaercher.com/de/professional/hochdruckreiniger/fassadenreinigung-de.html

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 20
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 14
Gewicht (kg) 23.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 24
Abmessungen (L × B × H) (mm) 260 x 230 x 420
Eigenschaften
  • Effektives Hochdruckreinigungsmittel
  • Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Ideal für die Reinigung von Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden
  • Sehr gute Hafteigenschaften auch an senkrechten Oberflächen durch Gel-Formel
  • Materialschonend
  • Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
  • NTA-frei
PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43, 20l
PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43, 20l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fassadenreinigung
Zubehör