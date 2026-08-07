Adapter 6 TR22IG-M22AG

Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu

Unsere neue EASY!Force-Hochdruckpistole sowie Hochdruckreiniger, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind, können mit diesem Adapter einfach und sicher mit Hochdruckschläuchen verbunden werden, die über einen M 22 × 1,5-Anschluss verfügen. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.

Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 300
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
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