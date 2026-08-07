Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 315
Länge (m) 15
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.4
Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatible Geräte