Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.

Flexible haute pression 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 315
Longueur (m) 15
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 3.4
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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