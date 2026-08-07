Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 / 60 / 250

Videos

Kompatible Geräte
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.