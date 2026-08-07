Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock

Pratique dans toutes les situations - la poignée auxiliaire peut être facilement montée sur notre nouvelle génération de lances EASY! Lock et offre toutes les options pour adapter de manière optimale votre posture à la tâche respective. En changeant régulièrement la posture, vous soulagez votre système musculo-squelettique et travaillez en permanence de manière plus détendu. Grâce à la lance rotatif de 360 °, vous pouvez facilement tourner la poignée auxiliaire autour de l'axe pendant le fonctionnement, ce qui le rend encore plus flexible.

Spécifications

Données techniques

Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 100 / 60 / 250
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Appareils compatibles
Pièces de rechange Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).

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