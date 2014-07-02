Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, alta presión

Acoplamiento de boquilla para inyector de detergente 3.637-001 para proyectar el detergente al funcionar con alta presión. Para equipos con máx. 1100 l/h de caudal.

Acoplamiento de boquilla para inyector de detergente 3.637-001 para proyectar el detergente al funcionar con alta presión. Para equipos con máx. 1100 l/h de caudal.

Especificaciones

Características técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
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