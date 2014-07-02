Filtro fino para agua con adaptador
Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 μm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.
El filtro fino de agua tiene un ancho de malla de 125 μm y es apto para temperaturas hasta un máximo de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Para el montaje en la entrada del equipo. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.
Especificaciones
Características técnicas
|Conexión de agua (pulgada)
|3/4″ / 1″
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
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- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
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- HD 5/11 P
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- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
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- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)
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- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
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- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Classic
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- HD 9/23 De
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- HDS 1000 Be
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- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
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- HDS 8/20 G
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- HD 10/21-4 S Classic
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- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600