Lanza para la limpieza de canalones

La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (mm) 960
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,9
Equipos compatibles
Productos actuales