Manguera de alta presión, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Equipada con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y apta para presiones de hasta 220 bares: manguera de alta presión (DN 10) de 15 m de longitud.

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 10
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 220
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 4,2
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