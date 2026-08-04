Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h
Les brosses sont entraînées par le débit d’eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau (l/h)
|1000 - 1300
|Matériau
|Poils naturels
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
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