Flexible haute pression contact alimentaire, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.

Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités. Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. DN 6/155 °C/250 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 250
Longueur (m) 15
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 2,9
Flexible haute pression contact alimentaire, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock