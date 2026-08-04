Flexible haute pression contact alimentaire, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.
Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités. Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. DN 6/155 °C/250 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 6
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|250
|Longueur (m)
|15
|Filetage du raccord
|2 x EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|2,9