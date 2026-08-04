Kit Easy Foam

Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.

Les jeux de buses pour les différentes gammes d’appareils doivent être commandés séparément.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,5
Accessoires
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