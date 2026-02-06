Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35
Rallonge pratique du tube d'aspiration pour une plus grande plage de fonctionnement. La rallonge du tube d'aspiration est recommandée en particulier pour les applications dans des zones difficiles d'accès, telles que les hauts plafonds. Le tube d'aspiration a une longueur de 0,5 m et un diamètre nominal de 35 mm.
Caractéristiques et avantages
Pour les endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts, les puits de lumière profonds, etc.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD)
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|480 x 40 x 40
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 V-12/4/18 (BYYY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Édition Anniversaire
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)