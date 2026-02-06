Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35

Rallonge pratique du tube d'aspiration pour une plus grande plage de fonctionnement. La rallonge du tube d'aspiration est recommandée en particulier pour les applications dans des zones difficiles d'accès, telles que les hauts plafonds. Le tube d'aspiration a une longueur de 0,5 m et un diamètre nominal de 35 mm.

Caractéristiques et avantages
Pour les endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts, les puits de lumière profonds, etc.
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD)
Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal standard (mm) 35
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 480 x 40 x 40