XH 10 Rallonge tuyau HP 10 m tous K pistolet Quick Connect Click
Etend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte entre la poignée-pistolet à raccord rapide (à partir de 2008) et le flexible haute pression.
Rallonge de flexible haute pression pour poignées pistolet avec raccord Quick Connect. Du longueur de 10 mètres, elle permet d'augmenter le rayon d'action du nettoyeur sans avoir à le déplacer . Se monte simplement entre la poignée pistolet avec raccord rapide (Quick Connect) et le flexible haute pression. Robuste et de qualité supérieure DN 8, renforcés par une tresse textile, avec protection anti torsion et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Rallonge de flexible pour des pressions jusqu'à 160 bar et des températures jusqu'à 60 °C. Pour tous les nettoyeurs haute pression des séries K 3 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Tuyau rallonge de 10 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile
- Protection du flexible contre les nœuds
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression maximum (bar)
|180
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,1
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|240 x 240 x 85