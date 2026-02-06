Rallonge de flexible haute pression pour poignées pistolet avec raccord Quick Connect. Du longueur de 10 mètres, elle permet d'augmenter le rayon d'action du nettoyeur sans avoir à le déplacer . Se monte simplement entre la poignée pistolet avec raccord rapide (Quick Connect) et le flexible haute pression. Robuste et de qualité supérieure DN 8, renforcés par une tresse textile, avec protection anti torsion et raccord en laiton pour une longue durée de vie. Rallonge de flexible pour des pressions jusqu'à 160 bar et des températures jusqu'à 60 °C. Pour tous les nettoyeurs haute pression des séries K 3 à K 7.