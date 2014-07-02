Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων

Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ρίψεις