Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων
Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ρίψεις
Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα. Το ακροφύσιο έχει τέσσερις περιστρεφόμενους εκτοξευτήρες για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι εκτοξευτήρες ακροφυσίου έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπουν στο ακροφύσιο και τον σωλήνα να κινούνται ελεύθερα μέσα στις σωληνώσεις. Με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το ακροφύσιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με τέσσερις πλευρικούς εκτοξευτήρες
- Απόλυτα ομοιόμορφος καθαρισμός.
Σύνδεση: 1/8"
- Συμβατό με σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων.
Συμπαγής κατασκευή με εξωτερική διάμετρο 16 χιλ.
- Ιδανικός χειρισμός για καθαρισμό σωληνώσεων - ακόμα και σε περιορισμένο χώρο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|16
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|50
|Σπείρωμα
|R 1/8"
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4St H