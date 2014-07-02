Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7

Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.

Υψηλής πίεσης εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για το μοντέλο πιστολιού «Best» με σύνδεσμο Quick Connect. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πιστόλι με τον σύνδεσμο Quick Connect και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Ανθεκτικός ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής ποιότητας DN 8 με υφασμάτινη πλέξη που δεν συστρέφεται, με ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα Σωλήνας προέκτασης για πίεση έως 160 bar και θερμοκρασία έως 60 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλος για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K3 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα 10 m
  • Επεκτείνει την ακτίνα λειτουργίας, μεγαλύτερη ευελιξία.
Αντάπτορας Quick Connect
  • Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Εύκαμπτος σωλήνας DN 8 υψηλής ποιόητας ενισχυμένος με υφασμάτινη πλέξη
  • Προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από τη συστροφή.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασία (°C) max. 60
Μέγ. πίεση (bar) 180
Μήκος (m) 10
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 240 x 240 x 85
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ