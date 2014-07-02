Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7
Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. στιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.
Υψηλής πίεσης εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για το μοντέλο πιστολιού «Best» με σύνδεσμο Quick Connect. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πιστόλι με τον σύνδεσμο Quick Connect και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Ανθεκτικός ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής ποιότητας DN 8 με υφασμάτινη πλέξη που δεν συστρέφεται, με ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα Σωλήνας προέκτασης για πίεση έως 160 bar και θερμοκρασία έως 60 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλος για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K3 – K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα 10 m
- Επεκτείνει την ακτίνα λειτουργίας, μεγαλύτερη ευελιξία.
Αντάπτορας Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Εύκαμπτος σωλήνας DN 8 υψηλής ποιόητας ενισχυμένος με υφασμάτινη πλέξη
- Προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα από τη συστροφή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Μήκος (m)
|10
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 240 x 85
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Smart Control + σετ λάστιχου 10 μέτρων + τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K5 Smart Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3