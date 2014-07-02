Υψηλής πίεσης εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για το μοντέλο πιστολιού «Best» με σύνδεσμο Quick Connect. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση με τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πιστόλι με τον σύνδεσμο Quick Connect και τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Ανθεκτικός ενισχυμένος εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης υψηλής ποιότητας DN 8 με υφασμάτινη πλέξη που δεν συστρέφεται, με ορειχάλκινο σύνδεσμο για ανθεκτικότητα Σωλήνας προέκτασης για πίεση έως 160 bar και θερμοκρασία έως 60 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλος για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K3 – K7.