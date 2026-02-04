Οι σακούλες φίλτρου fleece έχουν σχεδιαστεί για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1 έως KWD 3, καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών SE 4001/SE 4002. Ξεχωρίζουν για το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό κατασκευής τους, τη βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης και την υψηλού επιπέδου συγκράτηση σκόνης. Ταιριάζουν ιδανικά σε απαιτητικές εφαρμογές, π.χ. για την αναρρόφηση χονδροειδών και υγρών ρύπων. Συνολικά τέσσερις σακούλες περιλαμβάνονται στην κάθε συσκευασία.