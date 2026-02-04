Σακούλες φίλτρου fleece WD 2/3 4 τμχ
Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleece έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών SE 4001/SE 4002.
Οι σακούλες φίλτρου fleece έχουν σχεδιαστεί για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1 έως KWD 3, καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών SE 4001/SE 4002. Ξεχωρίζουν για το εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό κατασκευής τους, τη βέλτιστη ισχύ αναρρόφησης και την υψηλού επιπέδου συγκράτηση σκόνης. Ταιριάζουν ιδανικά σε απαιτητικές εφαρμογές, π.χ. για την αναρρόφηση χονδροειδών και υγρών ρύπων. Συνολικά τέσσερις σακούλες περιλαμβάνονται στην κάθε συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό fleece τριών στρώσεων
- Για υψηλή ισχύ αναρρόφησης και υψηλή διήθηση σκόνης κατά τη χρήση.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στο σχίσιμο, ιδανικό για χρήση σε βαριές συνθήκες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|4
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 200 x 12
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι
- Υγροί ρύποι