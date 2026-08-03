Γεννήτρια βενζίνης PGG 6/1
Με ονομαστική ισχύ 5 kW, η σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 6/1 εντυπωσιάζει χάρη στην ανεξάρτητη παροχή ισχύος διάρκειας έως και 10 ωρών σε πολλές εμπορικές και αστικές εφαρμογές.
Χάρη στον ισχυρό και αξιόπιστο τετράχρονο βενζινοκινητήρα (πρότυπα εκπομπών ΣΤΑΔΙΟΥ V της ΕΕ) η σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 6/1 με ισχύ 5 kW εγγυάται την ανεξάρτητη παροχή ισχύος σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα ή σε αστικές εγκαταστάσεις. Η μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας 25 λίτρων επιτρέπει μακροχρόνιες εφαρμογές διάρκειας έως και 10 ωρών (σε πλήρη ισχύ έως και 6,5 ωρών), ενώ το ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο, οι τροχοί με αντοχή στα τρυπήματα και η αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης διασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία κινήσεων ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Χάρη στις 2 γειωμένες υποδοχές και την μπλε υποδοχή για αυτοκινούμενα οχήματα (εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα) με αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR), το μηχάνημα διαθέτει αρκετές επιλογές σύνδεσης για λειτουργία σε συνδυασμό με διαφορετικά εργαλεία και εξοπλισμό. Η προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας με σύστημα προστασίας από την υπερφόρτωση και την έλλειψη λαδιού παρέχει στο φιλικό προς τον χρήστη μηχάνημα αξιόπιστη προστασία από τις φθορές.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξαιρετική ευκολία στη χρήσηΟι ανθεκτικοί σε διάτρηση τροχοί εγγυώνται μόνιμα εξαιρετική ευελιξία κίνησης. Λειτουργία ηλεκτρικής εκκίνησης για άνετη και γρήγορη εκκίνηση του βενζινοκινητήρα
Απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλειαΜε αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR), ο οποίος παρέχει μια σχεδόν σταθερή τάση.
Εξαιρετικά ισχυρόΗ σύγχρονη γεννήτρια 230 V παρέχει αξιόπιστα συνεχόμενη ισχύ 5,5 kW. Ισχυρός βενζινοκινητήρας για εφαρμογές τουλάχιστον 6,5 ωρών για κάθε πλήρωση της δεξαμενής.
Λειτουργία μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher
- Για χρήση μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης σε περιοχές χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος.
- Κατάλληλο για επιλεγμένα, μονοφασικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|230
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Ονομαστική απόδοση (kW)
|5
|Ισχύς (kW)
|5,5
|Τύπος κίνησης
|Βενζίνη
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|390
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW/hp)
|8,5 / 11,6
|Κατανάλωση καυσίμου (l/h)
|3,8
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|25
|Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 50% (h)
|10
|Χρόνος λειτουργίας σε ισχύ 100% (h)
|6,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|92,4
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|84,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Πεδίο προμήθειας
- Οθόνη κατάστασης λειτουργίας
- Έξοδος συνεχούς ρεύματος (12 V)
- Κατηγορία προστασίας IP 23
- Σύστημα προστασίας από χαμηλή στάθμη λαδιού και υπερφόρτωση
- Μετρητής καυσίμων
- 2 μονοφασικές πρίζες τύπου F (Schuko)
- Μονοφασική πρίζα CEE (32 A)
- Αυτόματη Ρύθμιση Τάσης (AVR)
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος για αστικές εφαρμογές, π.χ. για ηλεκτρικές σκούπες
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος σε εργοτάξια, π.χ. για γωνιακούς τροχούς
- Ανεξάρτητη πηγή ισχύος στον γεωργικό τομέα, π.χ. μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης