Χάρη στον ισχυρό και αξιόπιστο τετράχρονο βενζινοκινητήρα (πρότυπα εκπομπών ΣΤΑΔΙΟΥ V της ΕΕ) η σύγχρονη γεννήτρια βενζίνης PGG 6/1 με ισχύ 5 kW εγγυάται την ανεξάρτητη παροχή ισχύος σε εργοτάξια, στον γεωργικό τομέα ή σε αστικές εγκαταστάσεις. Η μεγάλη δεξαμενή χωρητικότητας 25 λίτρων επιτρέπει μακροχρόνιες εφαρμογές διάρκειας έως και 10 ωρών (σε πλήρη ισχύ έως και 6,5 ωρών), ενώ το ανθεκτικό ατσάλινο πλαίσιο, οι τροχοί με αντοχή στα τρυπήματα και η αναδιπλούμενη χειρολαβή ώθησης διασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία κινήσεων ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Χάρη στις 2 γειωμένες υποδοχές και την μπλε υποδοχή για αυτοκινούμενα οχήματα (εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα) με αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR), το μηχάνημα διαθέτει αρκετές επιλογές σύνδεσης για λειτουργία σε συνδυασμό με διαφορετικά εργαλεία και εξοπλισμό. Η προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας με σύστημα προστασίας από την υπερφόρτωση και την έλλειψη λαδιού παρέχει στο φιλικό προς τον χρήστη μηχάνημα αξιόπιστη προστασία από τις φθορές.