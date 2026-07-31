Iniettore detergente (senza ugelli)

Adduzione del detergente in alta e bassa pressione separatamente dalla macchina. Dosaggio fino al 15%.

Iniettore detergente per dosaggio indipendente alta e bassa pressione. Dosaggio massimo di circa il 15%.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,7
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