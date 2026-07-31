RM 761 antischiuma, 2.5l

L‘antischiuma RM 761 riduce il volume della schiuma nel serbatoiodi recupero e prolunga la durata delle macchine. Adatto per molti tipi di dispositivi.

Schiuma Blocker RM 761 altamente efficace di Kärcher, sviluppato appositamente per l'uso nel serbatoio delle acque reflue o nel serbatoio dell'antischiuma di macchine di estrazione a spruzzo, lavasciuga pavimenti e aspiratori per liquidi. L'agente viene aggiunto direttamente nel serbatoio delle acque grigie, dove previene efficacemente la formazione di una forte formazione di schiuma: ideale per i professionisti nel settore della pulizia degli edifici perché significa nessuna interruzione della pulizia. In questo modo il serbatoio delle acque grigie può riempirsi completamente senza che il galleggiante intervenga troppo presto e senza che la turbina di aspirazione venga danneggiata.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 2,5
Confezione da (Pezzo(i)) 5
Peso (kg) 2,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 164 x 125 x 160
Prodotto
  • Anti schiuma molto efficace
  • Evita la formazione della schiuma nel serbatoio acqua pulita
  • Da usare nelle macchine spruzzo estrazione, nelle lavasciuga e anche negli aspiratori solidi liquidi
  • Altamente produttivo
RM 761 antischiuma, 2.5l
RM 761 antischiuma, 2.5l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H319 Provoca grave irritazione oculare.
  • H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Preparazione macchina
  • Aspirazione bagnata
  • Superfici tessili
  • Lavapezzi