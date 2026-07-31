RM 761 antischiuma, 2.5l
L‘antischiuma RM 761 riduce il volume della schiuma nel serbatoiodi recupero e prolunga la durata delle macchine. Adatto per molti tipi di dispositivi.
Schiuma Blocker RM 761 altamente efficace di Kärcher, sviluppato appositamente per l'uso nel serbatoio delle acque reflue o nel serbatoio dell'antischiuma di macchine di estrazione a spruzzo, lavasciuga pavimenti e aspiratori per liquidi. L'agente viene aggiunto direttamente nel serbatoio delle acque grigie, dove previene efficacemente la formazione di una forte formazione di schiuma: ideale per i professionisti nel settore della pulizia degli edifici perché significa nessuna interruzione della pulizia. In questo modo il serbatoio delle acque grigie può riempirsi completamente senza che il galleggiante intervenga troppo presto e senza che la turbina di aspirazione venga danneggiata.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|2,5
|Confezione da (Pezzo(i))
|5
|Peso (kg)
|2,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|164 x 125 x 160
Prodotto
- Anti schiuma molto efficace
- Evita la formazione della schiuma nel serbatoio acqua pulita
- Da usare nelle macchine spruzzo estrazione, nelle lavasciuga e anche negli aspiratori solidi liquidi
- Altamente produttivo
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Macchine compatibili
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- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+Fleet+D75
- B 110 R Bc Dose+Fleet+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+Fleet+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+Fleet+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp
- B 110 R Bp Pack 170Ah Dose+Fleet+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+FleetEU+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Fleet+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Fleet+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 285Ah+Dose+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic Bp Pack +D75
- B 150 R
- B 150 R Bc +D90
- B 150 R Bc +R85
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp D90 *RU
- B 150 R Bp Fleet+170AhAGM+D90+Squeegee
- B 150 R Bp Fleet+170AhAGM+R85+Squeegee
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
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- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+Squ
- B 150 RBpDOSEFleet+240AhWet+Rins+R85+Squ
- B 200 BpDOSE Fleet+240AhWet+Rins+R85+Squ
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc
- B 200 R Bc +D90
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- B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
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- B 260 RI Bp
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- B 260 RI Bp SB
- B 40 C Ep D 43
- B 40 C Ep D 51
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- B 50 W Bp+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- B 60 W
- B 60/10 C
- B 60WBp Pack DOSE+D65+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+D65+170Ah+AF+Rins+V900
- B 60WBpPackDOSE+R65+AF+Rins+V900
- B 80 W
- B 90 R
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
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- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack *EU
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 50/50 C Bp Pack Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/70 R Fleet Classic
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li +FC
- BD 70/75 W Classic Bp*
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- PW 30/1
- Puzzi 30/4 E
Aree di applicazione
- Preparazione macchina
- Aspirazione bagnata
- Superfici tessili
- Lavapezzi