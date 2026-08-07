Hogedrukslangen met een AVS-wartelaansluiting sluit u met deze adapter moeiteloos aan op ons nieuwe en innovatieve EASY!Force-hogedrukpistool. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een 2-kleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.