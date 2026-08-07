Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS

M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.

Hogedrukslangen met een AVS-wartelaansluiting sluit u met deze adapter moeiteloos aan op ons nieuwe en innovatieve EASY!Force-hogedrukpistool. De keuze van de passende adapter en de juiste aansluiting in ons uitgebreide assortiment is zeer eenvoudig. De kunststoffen mantel van alle adapters is voorzien van een 2-kleurige kleurcode en een nummer. Daarbij staat antraciet voor onze nieuwe EASY!Lock-aansluiting, terwijl zwart staat voor de tot nu gebruikte schroefdraad.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
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