Patroonfilter WD/SE

Patronenfilter voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen zonder filterwissel. Geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers.

Het patroonfilter KFI 3310 maakt nat en droog zuigen mogelijk zonder vervelende onderbrekingen door filtervervanging. Het patroonfilter kan eenvoudig worden geplaatst en verwijderd door het te draaien – zonder extra sluitstuk. Speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 en MV 3.

Kenmerken en voordelen
Patroonfilter
  • Nat- en droogzuigen zonder extra filtervervanging.
  • Eenvoudige filterinstallatie en -verwijdering door draaien zonder extra vergrendelingsonderdeel.
Geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Bruin
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 122 x 122 x 115
Toepassingen
  • Fijn vuil
  • Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
  • Effectief natzuigen