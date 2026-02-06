Patroonfilter WD/SE
Patronenfilter voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen zonder filterwissel. Geschikt voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers.
Het patroonfilter KFI 3310 maakt nat en droog zuigen mogelijk zonder vervelende onderbrekingen door filtervervanging. Het patroonfilter kan eenvoudig worden geplaatst en verwijderd door het te draaien – zonder extra sluitstuk. Speciaal ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 en MV 3.
Kenmerken en voordelen
Patroonfilter
- Nat- en droogzuigen zonder extra filtervervanging.
- Eenvoudige filterinstallatie en -verwijdering door draaien zonder extra vergrendelingsonderdeel.
Geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Bruin
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|122 x 122 x 115
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-17/6/20
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 Premium Home Vac
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Fijn vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Effectief natzuigen