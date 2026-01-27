FloorPro Basic Cleaner RM 69 eco! Efficiency, 10l
Verwijdert vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen moeiteloos. eco!efficiency-formule: rendabel, effectief en milieuvriendelijk. Geschikt voor voor loop- en industrievloeren.
Extra krachtige reiniging, scheidingsvriendelijk en schuimarm: Met zijn krachtige formule is de alkalische FloorPro basisreiniger RM 69 eco!efficiency speciaal ontworpen voor gebruik met de eco!efficiency-fase van Kärcher schrobzuigmachines. Het verwijdert op betrouwbare wijze vet- en olievervuiling van industriële vloeren en andere oppervlakken in industriële omgevingen, zoals ESD-vloeren, vloeiende dekvloeren of oppervlakken met epoxyharscoating. De effectieve vetverwijderaar is ook uiterst effectief voor handmatige reiniging, gemakkelijk te scheiden en, dankzij de afwezigheid van siliconen, zeer geschikt voor gebruik in metaal- en verfverwerkende bedrijven.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|12,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,9
Compatibele apparaten
Actuele producten
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I
- B 300 R I Bp Pack + SB right
- B 300 R I Bp Pack + SSD right
- B 300 R I D + SB right
- B 300 R I D + SSD right
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
Niet meer leverbare producten
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+DOSE+R75+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W Bp
- B 120 W Bp Dose
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp DOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeeg
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 85
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 40 C Bp+R55+70Ah+Rins+AutoFill+Zuigbalk
- B 40 C, W Configuratie
- B 40 DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W Bp R 55
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp + D 55
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE met discborstels
- B 60 W Bp DOSE met walsborstels
- B 60 W Bp Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack Dose (170Ah)
- B 60 W Configuratie
- B 60/10 C
- B 80 W
- B 80 W Bp
- B 80 W Bp DOSE
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp (gel)
- B 95 RS Bp (wet)
- B 95 RS Bp Pack
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+D65+DOSE
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+R75+DOSE
- BD 100/250 R Bp
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 100/250 R I Bp
- BD 100/250 R I Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 60/95 RS Bp (gel)
- BD 60/95 RS Bp (wet)
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 100/250 R Bp
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R I Bp
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp
Toepassingen
- Reinigen van vloeren