FloorPro basisreiniger RM 69 eco! Efficiëntie, 200l
Verwijdert vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen moeiteloos. eco!efficiency-formule: rendabel, effectief en milieuvriendelijk. Geschikt voor voor loop- en industrievloeren.
Extra krachtige reiniging, scheidingsvriendelijk en schuimarm: Met zijn krachtige formule is de alkalische FloorPro basisreiniger RM 69 eco!efficiency speciaal ontworpen voor gebruik met de eco!efficiency-fase van Kärcher schrobzuigmachines. Het verwijdert op betrouwbare wijze vet- en olievervuiling van industriële vloeren en andere oppervlakken in industriële omgevingen, zoals ESD-vloeren, vloeiende dekvloeren of oppervlakken met epoxyharscoating. De effectieve vetverwijderaar is ook uiterst effectief voor handmatige reiniging, gemakkelijk te scheiden en, dankzij de afwezigheid van siliconen, zeer geschikt voor gebruik in metaal- en verfverwerkende bedrijven.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|12
|Gewicht (kg)
|208,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|223,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Eigenschappen
- Krachtige ecologische basisreiniger voor sterk vervuilde industriële vloeren
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Aangename, frisse geur
- Snel effectief
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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