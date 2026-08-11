Extra krachtige reiniging, scheidingsvriendelijk en schuimarm: Met zijn krachtige formule is de alkalische FloorPro basisreiniger RM 69 eco!efficiency speciaal ontworpen voor gebruik met de eco!efficiency-fase van Kärcher schrobzuigmachines. Het verwijdert op betrouwbare wijze vet- en olievervuiling van industriële vloeren en andere oppervlakken in industriële omgevingen, zoals ESD-vloeren, vloeiende dekvloeren of oppervlakken met epoxyharscoating. De effectieve vetverwijderaar is ook uiterst effectief voor handmatige reiniging, gemakkelijk te scheiden en, dankzij de afwezigheid van siliconen, zeer geschikt voor gebruik in metaal- en verfverwerkende bedrijven.