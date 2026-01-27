FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 10l
Zuur basisreinigingsmiddel voor machines. Krachtige verwijdering van cementsluier en aanslag van bv. kalk, roest, bier- en melksteen. Zeer geschikt voor de reiniging na bouwwerkzaamheden.
Krachtig, bijzonder schuimarm en daarom ideaal voor gebruik met schrobzuigmachines: de zure FloorPro basisreiniger RM 751 van Kärcher. Het op sulfaminezuur gebaseerde reinigingsmiddel voor machinale en handmatige basisreiniging lost kalk, kalkafzettingen, roest, melk- en urineaanslag en cementsluier effectief op van alle zuurbestendige oppervlakken zoals keramische tegels, sanitair of metaal. FloorPro Basisreiniger RM 751 is daarom een ideale oplossing voor zwembaden en voor de eindreiniging na bouwprojecten. Met zijn geïntegreerde corrosiebescherming en scheidingsvriendelijke eigenschappen is de basisreiniger ook ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|0,7
|Gewicht (kg)
|10,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Compatibele apparaten
Actuele producten
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 300 R I
- B 300 R I Bp Pack + SB right
- B 300 R I Bp Pack + SSD right
- B 300 R I D + SB right
- B 300 R I D + SSD right
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Promo
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 75/75 W Classic Bp*EU
- BR 85/100 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Katoenen mop, flap 40 cm
- Microvezel dweillus, 40 cm
- Microvezel klittenband dweillussen rood 40cm
- Microvezelmop korte vezel, 40cm
- Mop ECO! rode lussen, 40cm
- Taschensystem Ultrasafe Wischbezug, blau, 40 cm
Niet meer leverbare producten
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+SSD+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+DOSE+R75+Fleet
- B 110 R Bp Pack 170Ah+R75+DOSE+SSD+Fleet
- B 120 W + D 75
- B 120 W + D 90
- B 120 W + R 75
- B 120 W + R 90
- B 120 W Bp
- B 120 W Bp Dose
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bp DOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeeg
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 85
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 40 C Bp+R55+70Ah+Rins+AutoFill+Zuigbalk
- B 40 C, W Configuratie
- B 40 DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp D 51
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W Bp R 55
- B 40 W Bp+115Ah+D51+Squeegee
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+Rins+AutoFill+Squee
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp + D 55
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE met discborstels
- B 60 W Bp DOSE met walsborstels
- B 60 W Bp Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack Dose (170Ah)
- B 60 W Configuratie
- B 60/10 C
- B 80 W
- B 80 W Bp
- B 80 W Bp DOSE
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp (gel)
- B 95 RS Bp (wet)
- B 95 RS Bp Pack
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+D65+DOSE
- B 95 RS Bp Pack 180Ah Gel+R75+DOSE
- BD 100/250 R Bp
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 100/250 R I Bp
- BD 100/250 R I Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/70 R Bp Classic
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 60/95 RS Bp (gel)
- BD 60/95 RS Bp (wet)
- BD 60/95 RS Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 100/250 R Bp
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R I Bp
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/25 C Bp
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp
Toepassingen
- Reiniging na bouwwerkzaamheden
- Reinigen van vloeren