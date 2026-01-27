FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 10l

Zuur basisreinigingsmiddel voor machines. Krachtige verwijdering van cementsluier en aanslag van bv. kalk, roest, bier- en melksteen. Zeer geschikt voor de reiniging na bouwwerkzaamheden.

Krachtig, bijzonder schuimarm en daarom ideaal voor gebruik met schrobzuigmachines: de zure FloorPro basisreiniger RM 751 van Kärcher. Het op sulfaminezuur gebaseerde reinigingsmiddel voor machinale en handmatige basisreiniging lost kalk, kalkafzettingen, roest, melk- en urineaanslag en cementsluier effectief op van alle zuurbestendige oppervlakken zoals keramische tegels, sanitair of metaal. FloorPro Basisreiniger RM 751 is daarom een ideale oplossing voor zwembaden en voor de eindreiniging na bouwprojecten. Met zijn geïntegreerde corrosiebescherming en scheidingsvriendelijke eigenschappen is de basisreiniger ook ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 0,7
Gewicht (kg) 10,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 230 x 188 x 307
Toepassingen
  • Reiniging na bouwwerkzaamheden
  • Reinigen van vloeren
