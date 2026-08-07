FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 2.5l

Zuur basisreinigingsmiddel voor machines. Krachtige verwijdering van cementsluier en aanslag van bv. kalk, roest, bier- en melksteen. Zeer geschikt voor de reiniging na bouwwerkzaamheden.

Krachtig, bijzonder schuimarm en daarom ideaal voor gebruik met schrobzuigmachines: de zure FloorPro basisreiniger RM 751 van Kärcher. Het op sulfaminezuur gebaseerde reinigingsmiddel voor machinale en handmatige basisreiniging lost kalk, kalkafzettingen, roest, melk- en urineaanslag en cementsluier effectief op van alle zuurbestendige oppervlakken zoals keramische tegels, sanitair of metaal. FloorPro Basisreiniger RM 751 is daarom een ideale oplossing voor zwembaden en voor de eindreiniging na bouwprojecten. Met zijn geïntegreerde corrosiebescherming en scheidingsvriendelijke eigenschappen is de basisreiniger ook ideaal voor gebruik in industriële omgevingen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 2,5
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 4
pH 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3
Eigenschappen
  • Krachtige, zure basisreiniger voor alle zuurbestendige harde vloeren
  • Lost zware kalk-, roest-, vet-, eiwit-, bier- en melksteenverontreinigingen op
  • Lost cementresten krachtig op
  • Bijzonder schuimarm
  • Met geïntegreerde corrosiebescherming
  • Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
  • NTA-vrij
FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner, zuurr RM 751, 2.5l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
  • P405 Achter slot bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Reiniging na bouwwerkzaamheden
  • Reinigen van vloeren
Accessoires