FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l

Sterk bevochtigend, universeel en extreem zuinig: FloorPro multireiniger RM 756 voor machinale en handmatige reiniging van diverse vloeren en oppervlakken.

De sterk bevochtigende formulering van de FloorPro Multi Cleaner RM 756 van Kärcher biedt een schat aan voordelen voor de grondige en voorzichtige machinale of handmatige onderhoudsreiniging van alle waterbestendige, harde en elastische (ESD) vloeren en oppervlakken. Dankzij de speciale combinatie van oppervlakteactieve stoffen is het veelzijdige reinigingsmiddel ook bijzonder geschikt voor hydrofobe oppervlakken, zoals PUR-gecoate vloerbedekkingen. Het zorgt niet alleen voor extra hoge reinigingsprestaties door effectief vet, olie en minerale vervuiling te absorberen, maar zorgt ook voor een gelijkmatige, streeploze en snelle droging. FloorPro Multi Cleaner RM 756 is laagschuimend voor een efficiënt gebruik van de tankinhoud van schrobzuigmachines en laat na het reinigen een aangename en langdurige geur achter. Professionals in de bouwreiniging profiteren ook van de hoge gebruiksveiligheid van het etiketvrije hoge concentraat.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 12
pH 9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Eigenschappen
  • Onderhoudsreiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren en oppervlakken
  • Zeer hoge opbrengst door lage dosering van 0,25% tot 1%
  • Sterke reinigingsprestaties dankzij de sterk bevochtigende eigenschappen
  • Snel drogend
  • Streepvrije reiniging
  • Schuimarme formulering
  • Milieu- en materiaalvriendelijk
  • Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
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Toepassingen
  • Vloer- en oppervlaktereiniging
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