Četka za pranje
Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.
Ova univerzalna četka za pranje savršena je za čišćenje svih površina. Može se koristiti za baštenski nameštaj, staklene površine, automobile, motocikle, bicikle, roletne, žaluzine, zimske bašte, prikolice ili baštenske ukrase. Četka za pranje ima meke čekinje s izuzetnom snagom čišćenja. Ukratko: savršeno rešenje za poslove čišćenja oko kuće i u bašti. Prikladan za sve kompresorske čistače Kärcher klase K2–K7.
Obeležja i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Mekane četke koje neguju površinu
- Blago čišćenje osetljivih površina uz negu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|333 x 82 x 184
Kompatibilni uređaji
- K 3 Compact *EU
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K7 Compact
Područja primene
- Vozila
- Zimske bašte
- Motocikli i skuteri
- Mobilne kućice
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Igračke za baštu