Četka za pranje

Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.

Ova univerzalna četka za pranje savršena je za čišćenje svih površina. Može se koristiti za baštenski nameštaj, staklene površine, automobile, motocikle, bicikle, roletne, žaluzine, zimske bašte, prikolice ili baštenske ukrase. Četka za pranje ima meke čekinje s izuzetnom snagom čišćenja. Ukratko: savršeno rešenje za poslove čišćenja oko kuće i u bašti. Prikladan za sve kompresorske čistače Kärcher klase K2–K7.

Obeležja i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Mekane četke koje neguju površinu
  • Blago čišćenje osetljivih površina uz negu
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 333 x 82 x 184
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Vozila
  • Zimske bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Mobilne kućice
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Igračke za baštu