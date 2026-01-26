Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l

Moćno sredstvo za čišćenje patosnica i industrijskih podova, bez problema uklanja uporna uljana, masna, čađava i mineralna zaprljanja. Zbog svoje eco!efficiency formulacije, posebno je ekonomično, efikasno i ekološki prihvatljivo.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12,2
Težina sa ambalažom (kg) 10,9
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Sredstvo za dubinsko čišćenje FloorPro RM 69 eco!efficiency, 10l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Čišćenje poda
Pribor