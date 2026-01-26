Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje FloorPro Extra RM 752, 200l
Izuzetno moćno sredstvo za dubinsko čišćenje za odstranjivanje uporne prljavštine i premazivanje podova koji podnose alkale. Uklanja čak i najupornije uljane, masne i mineralne mrlje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|200
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|230
Videos
Kompatibilni uređaji
- B 110 R Bc+D75+DOSE
- B 110 R Bc+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+D90
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 240 Ah Gel+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+D90+Squee
- B 200 R + D 110
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 250 R + D 100
- B 250 R I + R 120
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 40 W DOSE+115Ah+D51+Rins+AutoFill
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+AutoFill
- B 40 konfiguracija
- B 60 W Bp Pack 170Ah + doziranje + ispiranje + automatsko punjenje
- B 80 W Bp DOSE (tanjir)
- B 80 W Bp DOSE (valjak)
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 95 RS
- B 95 RS + D 65 R
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115 Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BDP 43/400 C
- BDP 50/1500 C
- BDS 43/ Orbital C
- BDS 43/ Orbital C Spray
- BDS 43/150 C Classic
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
Područja primene
- Čišćenje poda