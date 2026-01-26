Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje FloorPro Extra RM 752, 200l

Izuzetno moćno sredstvo za dubinsko čišćenje za odstranjivanje uporne prljavštine i premazivanje podova koji podnose alkale. Uklanja čak i najupornije uljane, masne i mineralne mrlje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 200
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13,2
Težina sa ambalažom (kg) 230
Područja primene
  • Čišćenje poda
