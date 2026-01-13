Universal hortum bağlantı Plus
Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Kärcher'in özellikle rahat tutuş için yumuşak plastik girintili kavramalı pratik ve ergonomik üniversal hortum kaplini plus ile bağlama, ayırma ve onarım kolaylaştı. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Üniversal hortum kaplini plus tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Yumuşak plastik girintili tutamak
- Kullanım kolaylığı için.
Tırnak sistemi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|65 x 33 x 45
Uyumlu makineler
- Hortum taşıyıcı HT 4.500
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
- KHB 4-18
- KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- KHB 6 Battery Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- Plus sprey borusu
- Salınımlı fıskiye OS 5.320 S
- Sprey Tabanca
- Sprey Tabanca Plus
- Sulama Ünitesi WT 5
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.