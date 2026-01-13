PrimoFlex® kaliteli hortum 34" 25 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu, basınca dayanıklı, güçlendirilmiş kılıflı, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı yoktur. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Patlama basıncı: 24 bar. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır, dolaşmazlar. Avantajları açık; son derece dayanıklı ve kullanımı koladıry. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!