Rotabuse DB 120 pour K 2 à K 3
Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.
Grâce à la buse rotative puissante de la gamme Entry, la rotabuse enlève même les salissures les plus tenaces et fait briller tout. Le jet crayon rotatif enlève aisément les salissures atmosphériques, tout en contribuant ainsi à rétablir les surfaces moussues ou altérées. La rotabuse montre également un rendement surfacique élevé. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
- Élimination efficace des salissures, même les plus tenaces, sur les surfaces résistantes.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Enlève efficacement les salissures tenaces
100 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher.
- Pour un nettoyage efficace et rapide.
Raccord à baïonnette
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 41 x 41
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Même les saletés tenaces
- Murs de jardin et de pierre
- Mousse