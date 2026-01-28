Grâce à la buse rotative puissante de la gamme Entry, la rotabuse enlève même les salissures les plus tenaces et fait briller tout. Le jet crayon rotatif enlève aisément les salissures atmosphériques, tout en contribuant ainsi à rétablir les surfaces moussues ou altérées. La rotabuse montre également un rendement surfacique élevé. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3.