DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 - K 3
Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasses K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.
Dit krachtige instapmodel van de roterende sproeier, de vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil en laat alles weer stralen. De roterende puntstraal verwijdert met gemak atmosferisch vuil, waardoor bemoste en verweerde oppervlakken er snel terug netjes uitzien. De vuilfrees heeft ook een grote oppervlakteprestatie. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
Krachtige reiniging met hoge druk
- Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard Kärcher vlakstraal
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 41 x 41
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Fietsen
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Tuinmuren en stenen muren
- Mos