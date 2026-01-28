DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 - K 3

Dit krachtige instapmodel van de roterende sproeier, de vuilfrees verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil en laat alles weer stralen. De roterende puntstraal verwijdert met gemak atmosferisch vuil, waardoor bemoste en verweerde oppervlakken er snel terug netjes uitzien. De vuilfrees heeft ook een grote oppervlakteprestatie. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3.