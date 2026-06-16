Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/060
Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l’avant, 3 x 30° vers l’arrière.
Avec raccord R 1/8" pour raccorder au flexible de nettoyage. 1 rotabuse vers l’avant, 3 x 30° vers l’arrière.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|21
|Taille de buse ( )
|60
|filetage
|R 1/8"
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
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- HD 10/21-4 S ST Classic
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PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Rotabuse pour le nettoyage des canalisations D21/060
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