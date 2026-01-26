De CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760 zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten met bijzonder korte droogtijden dankzij innovatieve iCapsol-technologie. De oplosbare tabletten zijn individueel verpakt in een handige, in water oplosbare folie, waardoor het heel eenvoudig is om de juiste hoeveelheid te doseren en ze veilig te gebruiken. De krachtige dieptereiniger voor sproei-extractie met onze Puzzi sproei-extractiereinigers en tapijtreinigingsmachines verwijdert betrouwbaar zelfs zware olie-, vet- en op mineralen gebaseerde vervuiling. Spoelen is niet nodig, omdat de innovatieve, tijdbesparende (en kostenbesparende) iCapsol-technologie letterlijk het vuil inkapselt bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen, zodat het kristalliseert bij het drogen en vervolgens eenvoudig kan worden opgezogen met een stofzuigborstel zonder spoelen. De fosfaatvrije CarpetPro Cleaner iCapsol, tablet RM 760 heeft het Woolsafe-certificaat, wat betekent dat het geschikt is voor vloerbedekkingen gemaakt van zowel synthetische als natuurlijke vezels.