Vuilfrees, groot, 070/080
De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Werkdruk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Sproeiergrootte ( )
|70 / 80
|Grootte
|groot
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5