Vuilfrees, groot, 070/080

De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Werkdruk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Sproeiergrootte ( ) 70 / 80
Grootte groot
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,5
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